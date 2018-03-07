Президент Греции направил поздравительное послание новоизбранному президенту Армении
Новоизбранный президент Армении Армен Саркисян продолжает получать поздравительные послания от лидеров разных стран.
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса Саркисяна, председатель КНР, генеральный секретарь ЦК Компартии Китая Си Цзиньпин, президент Греции Прокопиос Павлопулос и председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер направили поздравительные послания Армену Саркисяну.Саркисян также получает поздравления от представителей международных организаций, государственных, общественных структур, священнослужителей и отдельных лиц.
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