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Президент Греции направил поздравительное послание новоизбранному президенту Армении


Новоизбранный президент Армении Армен Саркисян продолжает получать поздравительные послания от лидеров разных стран.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса Саркисяна, председатель КНР, генеральный секретарь ЦК Компартии Китая Си Цзиньпин, президент Греции Прокопиос Павлопулос и председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер направили поздравительные послания Армену Саркисяну.

Саркисян также получает поздравления от представителей международных организаций, государственных, общественных структур, священнослужителей и отдельных лиц.


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