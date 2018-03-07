Президент РФ Владимир Путин не разочаровался в американском лидере Дональде Трампе, он разочарован в самой непредсказуемой системе построения отношений между РФ и США. Как передает Арменпресс, об этом он заявил в интервью Владимиру Соловьеву в фильме "Миропорядок 2018".

"Нет, у меня разочарования никакого нет и более того, чисто в человеческом плане он произвел на меня очень хорошее впечатление, - сказал российский президент. - У меня разочарование совсем не в партнере, все больше в самой системе. Здесь не может [не] быть разочарования, потому что она демонстрирует явно неэффективность и сама себя поедает. А взаимодействовать с такой системой достаточно сложно, потому что она непредсказуема".

Путин высоко оценил деловые качества своего американского визави.

"С ним можно договариваться, я вижу, с ним можно искать какие-то компромиссы", - подчеркнул Путин.



