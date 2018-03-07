Президент Армении принял возглавляемую мэром Лиона делегацию

Президент Армении Серж Саргсян принял находящегося в Ереване с официальным визитом мэр Лиона Жоржа Кепенекяна и возглавляемую им делегацию.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, приветствуя мэра Лиона и членов представительной делегации в Ереване, Серж Саргсян в начале встречи, прежде всего поздравил Жоржа Кепенекяна с избранием на пост мэра Лиона и пожелал многих успехов. Президент подчеркнул, что успехи нашего соотечественника во Франции жители Армении также считают своими по той простой причине, что они являются важной составной частью армяно-французской дружбы. То что мэр Жорж Кепенекян - достойный гражданин Франции и преданный сын армянского народа, по убеждению президента, господин Жорж Кепенекян доказал своим жизненным путём и деятельностью.

Серж Саргсян выразил уверенность, что опыт и способности новоназначенного мэра наилучшим образом послужат как сближению отношений между Лионом и Ереваном, так и делу укрепления дружбы армянского и французского народов. Президент Саргсян также поздравил мэра Лиона с вручением ему Золотой медали мэрии Еревана, которую, по словам президента, Жорж Кепенекян заслужил своей деятельностью.

Серж Саргсян с теплотой вспоминал свой состоявшийся всего месяц назад визит в Париж и первую встречу с президентом Макроном, а также посещение Лиона весной 2017 года и интересную беседу с бывшим мэром Лиона, большим другом армянского народа Жераром Колоном.

Касаясь высокого уровня армяно-французских отношений, которые считаются привилегированными, президент подчеркнул, что дружба не знает границ и две страны всегда обязаны расширять сотрудничество и год от года укреплять отношения.

Мэр Лиона Жорж Кепенекян выразил благодарность президенту за поздравление и добрые пожелания.

Мэр отметил, что в составе возглавляемой им делегацией опытные специалисты разных отраслей, с помощью которых он надеется наладить разноплановое сотрудничество в Армении, открывая, таким образом, новую страницу взаимоотношений как между Ереваном и Лионом, так и между двумя дружественными странами. Мэр Лиона с удовлетворением говорил состоявшихся в ходе визита встречах, которые он охарактеризовал как плодотворные. Он рассказал, что в ряде отраслей уже заключены договорённости о сотрудничестве.

Члены возглавляемой мэром Кепенекяном делегации также поделились своими впечатлениями от ереванских встреч, подчеркнув, что видят большой потенциал взаимодействия с Арменией, которая является колыбелью христианства, и уверены, что своим великим историческим наследием и многовековой богатой культурой Армения может с ещё большим оптимизмом смотреть в будущее.

На встрече речь шла также о предстоящем в этом году в Армении саммите Франкофонии. Президент подчеркнул, что Армения подходит с большой ответственностью к организации этого важного мероприятия, поскольку считает, что Франкофония является структурой, которая сформировалась не только вокруг языковых или культурных общностей, но в первую очередь представляет собой передовую цивилизационную систему ценностей, которая имеет роль в деле прогресса и развития человеческой цивилизации, носителем которой является также армянский народ.