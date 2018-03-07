Четверо членов экипажа датского судна Maersk пропали без вести после пожара

Пожар вспыхнул на борту датского контейнеровоза Maersk, на котором находились 27 членов экипажа, четверо числятся пропавшими без вести, передают в среду западные СМИ.

По данным изданий, в команду судна входили 13 граждан Индии, девять филиппинцев, двое выходцев из Таиланда, а также три человека из ЮАР, Румынии и Британии, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Инцидент произошел в Аравийском море, когда судно следовало по маршруту Сингапур-Суэц. При этом 23 члена экипажа удалось успешно эвакуировать с судна, а местонахождение четырех человек неизвестно.

В настоящее время возгорание на судне еще не ликвидировано. Причина пожара не установлена.