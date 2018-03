Coca-Cola впервые начнет выпускать алкогольные напитки

Американская Coca-Cola, крупнейший мировой производитель безалкогольных напитков, впервые в своей 125-летней истории начнет производить алкогольные напитки, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Компания намерена выйти на быстро растущий рынок слабоалкогольных газированных напитков "чжухай" в Японии, где доминируют японские бренды, такие как Strong Zero, Highball Lemon and Slat, пишет газета Financial Times. Содержание алкоголя в напитках чжухай обычно составляет от 3% до 8%, что делает их альтернативой пиву. Кроме того, на рынке представлены сотни различных вкусов этих коктейлей, в связи с чем они популярны у женщин.

Этот шаг в Coca-Cola называют "уникальным в истории компании". По мнению руководства японского подразделения Coca-Cola, он имеет смысл, учитывая то, насколько крупным является рынок чжухай.