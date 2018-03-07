Собчак стала самой упоминаемой женщиной-политиком в российских СМИ

Журналист и политик Ксения Собчак возглавила рейтинг популярности персон в СМИ "Женщины во власти. Россия", за период с 7 марта 2017 по 7 марта 2018 года ее упомянули в различных средствах массовой информации более 104 тысяч раз, показывают данные системы медиаанализа "СКАН-Интерфакс".

Второе место рейтинга в этом году занимает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, у нее более 81 тыс. упоминаний. Замыкает тройку самых упоминаемых россиянок в политике официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, у нее более 80 тысяч упоминаний, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Из мировых политиков самой упоминаемой женщиной является бывший кандидат в президенты США, политик Хиллари Клинтон - более 66 тыс. упоминаний в материалах различных российских СМИ. На втором месте – премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, более 60 тыс., третье место – канцлер Германии Ангела Меркель, более 34 тыс. упоминаний.