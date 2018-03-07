Фракция “Елк” сомневается в результатах голосования по проекту референдума

После голосования в парламенте по проекту конституционного закона о референдуме фракция “Елк” ставит под сомнение его результаты. Как сообщает «Арменпресс», после окончания голосований по ряду законопроектов глава фракции Никол Пашинян заявил, что вовремя голосования в зале отсутствовал депутат от РПА Ашот Арсенян, однако его имя есть среди проголосовавших. “Мы должны понять, что случилось. Нужно либо восстановить картину голосования, либо как-то объяснить произошедшее”, - сказал он.

Депутат от той же фракции Арарат Мирзоян подчеркнул, что все постоянно возвращаются к этому вопросу и не находят решения. “Это очень важный вопрос и не думайте, что его можно обойти. Нас, что, за дураков держите? Обеспечьте явку ваших депутатов, а не можете, так не голосуйте”, - отметил он.

Спикер Ара Баблоян подчеркнул, что уважает всех и учитывает мнение каждого. “Мы много раз обращались к этому вопросу, специально задерживали изображение на табло, чтобы рассеять ваши сомнения. Тогда вы не реагировали, а теперь, когда депутаты вышли из зала, вы говорите о нарушении. Я не могу согласиться с вами”, - подчеркнул председатель НС.

Выступивший затем Н. Пашинян заявил, что речь идет об отсутствии депутата в зале во время голосования и предложил просмотреть записи камер видеонаблюдения, чтобы убедиться в этом.

Вице-спикер Э. Шармазанов откликнулся, что в любом случае, присутствовал А. Арсенян или нет, голосование состоялось и законопроект принят в первом чтении, так как и 63 голосов вполне достаточно. А остальные вопросы можно обсудить потом.

Проект при первом чтении получил 64 голоса “за” и 33 – “против”.