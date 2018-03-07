На личном первенстве Европы по шахматам Армения будет представлена 34 участниками

В грузинском городе Батуми 16-29 марта пройдет личное первенство Европы по шахматам среди мужчин.

Как сообщает «Арменпресс», на первенстве собрался представительный состав: среди 318 участников 138 гроссмейстеров.

На первенстве первым классифицирован представитель России Дмитрий Яковенко.

Среди участников известные гроссмейстеры В. Иванчук, Д. Навара, Р. Войташек, Ф. Валехо, М. Матлаков, Р. Пономарев, И. Чепаринов, Э. Инаркиев и др. От Армении участвуют члены сборной Г. Саргсян, Г. Мелконян и А. Мартиросян, гроссмейстеры А. Минасян, С. Мовсесян, Р. Ованнисян, А. Пашикян, М. Петросян, С.Тер-Саакян, А. Микаелян и В. Багдасарян.

Среди участников также ведущий гроссмейстер женской сборной Армении Элина Даниелян.

Всего в первенстве участвуют 34 армянских спортсмена.