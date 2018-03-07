По плану развития Еревана будут отремонтированы все детские сады столицы. Как сообщает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказала начальник Управления общего образования мэрии Анна Степанян.

По ее словам, все образовательные учреждения города находятся под постоянным вниманием мэра Тарона Маргаряна. «В этом году будут отремонтированы ряд детских садов, затем в течение 5 лет мы отремонтируем все подобные учреждения», - сказала она.

Основная цель программ, реализуемых в образовательной сфере города – обеспечение благоприятных условий для образования каждого ребенка. В 2017 г. были обеспечены права всех детей дошкольного возраста на посещение детских садов. 30 тысяч 300 детей получили бесплатное образование, из них 189 – инклюзивное.

В 2017 г. капитально отремонтированы 8 детских садов.