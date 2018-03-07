Посланник лидера Южной Кореи отправится в США, где передаст послание от руководства КНДР

Главный советник президента Республики Корея по безопасности Чон Ый Ён посетит на этой неделе США, где проинформирует руководство страны об итогах своей поездки в КНДР и встречи с ее лидером Ким Чен Ыном. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в среду администрация президента.

"Поездка в США состоится в течение этой недели", - отмечается в документе. В ее ходе Чон Ый Ён также передаст руководству страны послание от КНДР, содержание которого не разглашается.

После визита в Вашингтон посланник Мун Чжэ Ина отправится в Россию и Китай. Другой член делегации, директор Национальной разведывательной службы Со Хун, отправится в Японию. Эти страны являются участниками шестисторонних переговоров по денуклеаризации Корейского полуострова.

На прошедшем в резиденции президента Южной Кореи во вторник брифинге было объявлено, что в ходе поездки в Пхеньян достигнута договоренность о проведении в апреле саммита лидеров двух корейских государств. Кроме того, Ким Чен Ын заявил о готовности начать прямые переговоры по нормализации отношений с США, в ходе которых он готов обсудить тему денуклеаризации. Он также пообещал заморозить на период диалога ракетно-ядерные испытания.

В понедельник в Пхеньян с двухдневным визитом прибыла южнокорейская делегация с целью обеспечить сближение двух государств и способствовать диалогу между КНДР и США. В ее состав, в частности, вошли Чон Ый Ён и Со Хун. После прибытия в КНДР у них состоялась четырехчасовая встреча с Ким Чен Ыном в штаб-квартире Трудовой партии Кореи. Во вторник делегация завершила визит и вернулась в Южную Корею.



