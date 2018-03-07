НС принял в первом чтении проект конституционного закона о референдуме

Национальное собрание в первом чтении приняло конституционный закон о референдуме. Как сообщает Арменпресс», за принятие проголосовали 64, против – 33 депутата.

Закон упорядочивает принципы проведения референдума, право на участие в референдуме, вопросы, выносимые на него, порядок их вынесения и др. В референдуме могут принять участие лица, достигшие 18 лет. Не имеют права участия лица, признанные судом недееспособными, отбывающие наказание за тяжкие и особо тяжкие преступления.

Закон определяет вопросы, которые могут быть вынесены на референдум. Законы, принятые на референдуме, могут изменяться только на референдуме.

Законопроектом предлагается установить, что право инициативы на вынесение на референдум проекта Конституции имеют треть от общего числа депутатов НС, правительство Республики Армения, минимум 200 000 граждан РА, обладающих правом голоса.