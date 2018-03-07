В Москву к 8 Марта привезли 50 млн цветов

Предприниматели завезли в Москву к 8 Марта 50 млн цветов, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем твиттере в среду, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Несмотря на морозы, весна уже в городе", - отметил Собянин.

Ранее руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк сообщил, что в преддверии 8 Марта в столице будут работать более 1,7 тыс. точек по продаже цветов.

"Мы ожидаем, что продажи цветов в преддверии праздника вырастут на 40-50%", - сказал Немерюк порталу столичной мэрии 1 марта.