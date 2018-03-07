Сопредседатель Минской группы СБСЕ исключил возможность военного решения карабахского конфликта
Хотя и статус-кво в Нагорном Карабахе не может сохраняться неопределенно долгое время, конфликт не может иметь военного решения. Как передает «Арменпресс», об этом в интервью азербайджанскому агентству Trend заявил американский сопредседатель Минской группы Э. Шефер.
Он подчеркнул, что США содействуют процессу переговоров и в этом вопросе продолжают активное сотрудничество с Арменией и Азербайджаном.
«Суть многолетней политики США, которую разделяют и остальные сопредседатели, в том, что справедливое решение должно быть основано на принципах международного права, включая Хельсинкский Заключительный Акт об отказе от применения силы или угрозы ее применения, принцип территориальной целостности и право на самоопределение.
Мы убеждены, что хотя статус-кво в Нагорном Карабахе не может сохраняться неопределенно долгое время, конфликт не может иметь военного решения», - отметил он.
Шефер подчеркнул, что сопредседатели готовы работать со сторонами в любом формате, который приведет к решению конфликта.
«Мы продолжим содействовать тому, чтобы президенты и министры иностранных дел встретились как можно скорее для возобновления обсуждения по ключевым вопросам, включая важность соблюдения режима прекращения огня и шагов по осуществлению решений, принятых в 2017 году в Женеве, а также в 2016 году в Вене и Санкт-Петербурге», - отметил сопредседатель.
Касаясь вопроса расширения офиса личного представителя действующего председателя ОБСЕ, он подчеркнул, что этот шаг станет свидетельством приверженности сторон принятию мер для снижения напряжённости вдоль линии соприкосновения.
В вопросе решения карабахского конфликта Шефер отметил важность наличия доброй воли сторон. Каких-либо новых сведений о предстоящем визите в регион он не сообщил, сказав лишь, что график пока не уточнен и обусловлен электоральными процессами в регионе.
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