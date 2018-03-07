Э. Шармазанов: дружба армянского и русского народов основана на христианских ценностях

Вице-спикер НС РА Э. Шармазанов 6 марта провел встречу с прибывшими в Ереван для участия в конференции, посвященной 190-летию заключения Туркманчайского договора членами российской делегации во главе с исполнительным директором фонда «История родины» Константином Могилевским и директором Российского центра науки и культуры в Ереване Сергеем Рыбинским.

Как сообщили «Арменпресс» в службе информации НС, Э. Шармазанов выразил соболезнование в связи с катастрофой в Сирии российского самолета АН-26, повлекшей человеческие жертвы.

Вице-спикер отметил важность проведения в Ереване конференции «Туркманчайский договор – 190. История и настоящее», подчеркнув, что подобные мероприятия важны не только с точки зрения оценки важности события, но и информирования современной молодежи о вековой армяно-русской дружбе и общей истории.

«Победа в Великой Отечественной войне была нашей общей победой и новое поколение должно знать о ней, знать героев. Наша дружба основана на общих христианских ценностях и мы должны сохранить их», - подчеркнул он.

Э. Шармзанов предложил организовать совместную конференцию, посвященную победе на Курской дуге, отметив, что в числе героев этой битвы был Главный маршал бронетанковых войск СССР, Герой Советского Союза Амазасп Бабаджанян. Он предложил также обсудить вопрос организации показа в России принятой ООН в связи с 70-летием конвенции «О предупреждении геноцида и наказании за него» экспозиции под названием «Парламентарии против геноцида».

Гости подчеркнули содействие фонда «История родины» и Российского центра науки и культуры в Ереване реализации совместных проектов и программ.

Были обсуждены также вопросы активизации политических, военных, образовательных и научных связей двух стран, отмечено, что этого требуют общие интересы.