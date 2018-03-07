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Турецкий оппозиционный политик посоветовала Эрдогану поменьше говорить


Глава турецкой оппозиционной «Хорошей партии» Мераль Акшенер, которая считается основным противником Эрдогана  на президентских выборах  2019 г., посоветовала ему меньше говорить и больше молчать. Как передает «Арменпресс»,  об этом сообщило турецкое агентство Diken.

На встрече с женщинами – членами партии в Стамбуле Акшенер обратилась к Эрдогану со словами: «Друг, помолчи немного. Выдели время своей семье, посиди дома. Не стоит выступать по любому поводу, грозить пальцем. Отдохни дома хоть немного, передохни, дай передохнуть и нам, и Турции».

Она обвинила Эрдогана в том, что он угрожает турецкому обществу, обещает дать США «османскую пощечину», но когда госсекретарь США Рекс Тиллерсон прибыл в Анкару, президент удовлетворился тайными переговорами с ним.

Мераль Акшенер была членом партии Националистического движения, министром ВД Турции, вице-спикером парламента.  В 2017 г. основала свою «Хорошую партию», в которую вступили сотни бывших членов партии Националистического движения.

 Ожидается, что на президентских выборах 2019 г. она будет основным соперником Эрдогана.




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