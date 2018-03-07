WP: новым главным экономическим советником Трампа может стать Питер Наварро

Питер Наварро может стать главным экономическим советником президента США Дональда Трампа вместо подавшего в отставку Гэри Кона. Как передает Арменпресс, об этом сообщила во вторник газета The Washington Post (WP), ссылаясь на источники в Белом доме.

68-летний экономист Наварро сейчас возглавляет Национальный совет по торговле при Белом доме. Трамп предложил ему этот пост еще в декабре 2016 года - за месяц до своей инаугурации. Наварро выступает за сокращение внешнеторгового дефицита страны, достигшего, как не раз заявлял Трамп, $800 млрд в год, переход торговых отношений с Китаем на "справедливый и сбалансированный" уровень и пересмотр Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA), заключенного с Канадой и Мексикой.