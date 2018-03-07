Порнозвезда подала в суд на Трампа

Порноактриса Стефани Клиффорд, более известная как Сторми Дэниелс (Stormy Daniels), подала в суд на президента США Дональда Трампа. Как передает Арменпресс, об этом сообщает телеканал NBC News.

Поводом для иска стало заключенное ею соглашение о неразглашении информации о связи с Трампом. Звезда фильма для взрослых утверждает, что президент, в отличие от самой Клиффорд, не поставил на договоре свою подпись, делегировав это своему адвокату Майклу Коэну. Актриса требует признать соглашение недействительным.

Клиффорд и Трамп имели сексуальные контакты в 2006-2007 годах. За то, чтобы данная информация не всплыла, в разгар президентской кампании в 2016 году Коэн заплатил порноактрисе 130 тысяч долларов. Позднее в Белом доме эти данные назвали ложью.