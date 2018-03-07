Эксклюзивное интервью: председательствующая в СБСЕ Италия хочет достичь мирного решения карабахской проблемы путем переговоров

Председательствующая в СБСЕ в 2018 г. Италия приложит все усилия для содействия сторонам карабахского конфликта в его решении путем мирных переговоров. Об этом в эксклюзивном интервью, данном «Арменпресс», заявил Джиованни Даволи, пресс-атташе председательства Италии в СБСЕ.

-С января 2018 г. Италия – председатель СБСЕ. Какие у нее приоритеты?

-Как подчеркнул 11 января 2018 г. на заседании Постоянного совета СБСЕ министр ИД Италии Анджелино Альфано, их три.

Продолжая действия прошлых председателей, мы будем полностью поддерживать усилия по разрешению конфликта в Украине и вокруг нее, а также остальных конфликтов на территории СБСЕ. Министр Альфано с этой целью 30-31 января сего года посетил Украину, в качестве действующего председателя СБСЕ побывал на Донбассе и в Москве (1 февраля).

Мы обращаем особое внимание на ситуацию в средиземноморском бассейне, в частности, выделяя роль СБСЕ в миграции.

Мы демонстрируем проактивный подход по трем “направлениям” СБСЕ: военно-политическому, экономико-природоохранному и правам человека и лишь затем к наднациональным (терроризм, кибербезопасность, борьба с незаконным обращением оружия, наркотиков, культурных ценностей и вредными выбросами) –

- Как председатель СБСЕ, каким вы видите перспективы решения карабахского конфликта?

- Составляющие этого решения лежат на переговорном столе - они предложены сопредседателями Минской группы. Следовательно, мы оказываем полное содействие уже принятому подходу: когда стороны встречаются на высшем уровне президентов двух стран, мы видим положительные подвижки. Поэтому следует продолжать эту практику, сознавая, что наличие политической воли – стержень решения.

-Есть ли у вас какие-то особые инициативы, которые могут, по вашему вмненю, помочь переговорному процессу?

- Наша цель - достичь политического, переговорного и устойчивого решения. Мы будем действовать в духе прежних председателей, содействуя сопредседателям Минской группы. Мы приложим все усилия для помощи сторонам в духе Мадридских принципов и Заключительного акта Хельсинки.

-Каков современный уровень армяно-итальянских отношений?

-Они великолепны – основаны на крепких исторических и культурных связях. Армения для нас дружественная страна и надежный партнер в регионе как с политической, так и экономической точек зрения. Интенсивность наших отношений доказана таким мероприятием, как прошедшее в 2017 г. в Риме первое заседание армяно-итальянской межправительственной комиссии.

Все хорошо и в области экономики: у нас много граней сотрудничества. В то же время мы считаем, что их можно расширить, интенсифицировать. Мы будем работать в этом направлении на благо наших стран и народов.

Интервью Аракс Касьян