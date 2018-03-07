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США ввели санкции против Северной Кореи из-за убийства брата Ким Чен Ына


Госдепартамент США сообщил о введении дополнительных санкций против Пхеньяна по обвинению в применении боевого отравляющего вещества VX для убийства Ким Чен Нама - брата нынешнего лидера КНДР Ким Чен Ына - в аэропорту столицы Малайзии в феврале минувшего года, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"США решительно осуждают использование химического оружия для убийства", - говорится в сообщении госдепа.

В сообщении утверждается, что Соединенными Штатами было установлено применение властями Северной Кореи для убийства Ким Чен Нама отравляющего вещества VX, относящегося к разряду химического оружия.

Дополнительные санкции вводятся с 5 марта 2018 года.

 




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