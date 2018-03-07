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Премьер-министр Армении Карен Карапетян направил телеграмму соболезнования Дмитрию Медведеву


Премьер-министр РА К. Карапетян направил телеграмму соболезнования премьеру РФ Д. Медведеву. К. Карапетян от имени правительства Армении и от себя лично  выразил искреннее соболезнование в связи с трагической катастрофой  в Сирии российского самолета АН-26 и попросил передать слова поддержки членам семьей и близким погибших. Об этом  «Арменпресс» сообщили в службе информации правительства Армении.




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