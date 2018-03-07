Министерство транспорта, связи и информационных технологий сообщает, что по состоянию на 09:30 7 марта на автодорогах Армавира, Апарана и Мегри густой туман, видимость – 50-60 м.

Как сообщили «Арменпресс» в службе информации министерства, все автодороги республиканского и межгосударственного значения открыты для движения.