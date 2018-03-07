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На автодорогах Армавира, Апарана и Мегри густой туман


Министерство транспорта, связи и информационных технологий сообщает, что по состоянию на 09:30 7 марта на автодорогах Армавира, Апарана и Мегри густой туман, видимость – 50-60 м.

Как сообщили  «Арменпресс» в службе информации министерства, все автодороги республиканского и межгосударственного значения  открыты для движения.




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