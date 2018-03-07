Трамп: США введут пошлины против ЕС, если барьеры для американского бизнеса останутся

США введут таможенные пошлины в отношении товаров из ЕС, если тот не устранит барьеры на пути американской продукции. Об этом во вторник на совместной пресс-конференции с премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

"ЕС нехорошо относился к нам. Сложилась очень несправедливая ситуация в торговле, - сказал он. - Они могут делать, что хотят. Но если они это сделают, то тогда мы введем большой налог, 25%, на их машины", сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Трамп подчеркнул, что считает одной из своих главных задач защиту американских рабочих и американских компаний.

"Если Европейский союз снимет некоторые из своих ужасных барьеров, которые не дают поставлять наши продукты туда, то тогда мы можем начать говорить", - добавил американский лидер.



