Премьер-министр Армении назначил новых заместителей министра

Решением премьер-министра Армении Карена Карапетяна, Аваг Аванесян назначен заместителем министра экономического развития и инвестиций Армении.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, другим указом премьера, Тигран Хачатрян назначен первым заместителем министра экономического развития и инвестиций и освобожден от должности заместителя министра экономического развития и инвестиций.

2 марта Гарегин Мелконян был освобожден с должности первого заместителя министра экономического развития и инвестиций и назначен Чрезвычайным и Полномочным послом Армении в Нидерландах.