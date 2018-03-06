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Президент Республики Армения направил телеграмму соболезнований президенту Российской Федерации


Президент Республики Армения Серж Саргсян направил телеграмму соболезнования президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи с катастрофой российского транспортного самолёта Ан-26, произошедшей в Сирии при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, Серж Саргсян попросил от имени всего армянского народа и от себя лично передать глубокие соболезнования и слова сочувствия родным и близким погибших.




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