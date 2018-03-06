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Председатель КНР направил поздравительную телеграмму Армену Саркисяну по случаю избрания президентом Армении


Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин направил поздравительную телеграмму Армену Саркисяну по случаю его избрания президентом Республики Армения.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на информационное агентство Синьхуа, в поздравительной телеграмме Си Цзиньпин высоко оценил результаты развития китайско-армянских связей после установления дипломатических отношений и отметил, что китайская сторона уделяет особое внимание развитию китайско-армянских отношений. Она готова вместе с Арменией вывести двустороннее сотрудничество во всех сферах на новый уровень на благо двух стран и их народов.




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