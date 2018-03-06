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Поддержка кипрских армян находится в приоритетах правительства страны: CNA


Поддержка кипрских армян находится в приоритетах правительства страны. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на cna.org, об этом сказал комиссар Кипра по вопросам ЕС Фотис Фоттиос на встрече с послом Армении в Кипре Фадеем Чарчогляном. Он подчеркнул, что власти Кипра предпринимают все шаги для решения проблем, с которыми сталкивается армянская община.

На встрече были подтверждены традиционно дружеские связи между Кипром и Арменией и двусторонние политические отношения высоко уровня.




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