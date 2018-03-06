Поддержка кипрских армян находится в приоритетах правительства страны: CNA

Поддержка кипрских армян находится в приоритетах правительства страны. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на cna.org, об этом сказал комиссар Кипра по вопросам ЕС Фотис Фоттиос на встрече с послом Армении в Кипре Фадеем Чарчогляном. Он подчеркнул, что власти Кипра предпринимают все шаги для решения проблем, с которыми сталкивается армянская община.

На встрече были подтверждены традиционно дружеские связи между Кипром и Арменией и двусторонние политические отношения высоко уровня.