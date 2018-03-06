Скрипку Альберта Эйнштейна выставили на аукцион в Нью-Йорке

Скрипку, принадлежавшую одному из основоположников современной теоретической физики Альберту Эйнштейну (1879-1955), продадут в пятницу на аукционе Bonhams в Нью-Йорке. По данным газеты Daily Express, предварительно лот оценивают от $100 тыс. до $150 тыс., передает Арменпресс.

Физик начал играть на скрипке в возрасте шести лет. Однако только с 13 лет, когда Эйнштейн открыл для себя скрипичные сонаты Моцарта, музыка стала частью его жизни. По свидетельству его второй супруги Эльзы, слова которой приводятся на сайтеBonhams, музыка помогала ему, когда он обдумывал свои теории. Сообщается, что Эйнштейн редко путешествовал без скрипки. Музыка была так важна для физика, что во время согласования своего рабочего графика ученый освобождал каждый вечер среды, чтобы играть в своем доме в Принстоне.





