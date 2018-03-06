В Сирии разбился российский транспортный самолет

В Сирии потерпел крушение российский транспортный самолет Ан-26. Как передает Арменпресс со ссылкой на «РИА новости», об этом сообщили в Минобороны РФ. По предварительным данным, на борту находилось 26 пассажиров и шесть членов экипажа, все они погибли.

Авария произошла при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим, около 15:00 по московскому времени. Самолет столкнулся с землей, не долетев примерно пятисот метров до взлетно-посадочной полосы.

По предварительной информации, причиной катастрофы могла стать техническая неисправность. В Минобороны РФ отметили, что, "по докладу с места, огневого воздействия по самолету не было".

Главная военная прокуратура РФ начала проверку по факту крушения.