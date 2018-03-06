Правозащитники требуют прозрачного расследования пожара в Баку

Азербайджанская правозащитная организация Центр мониторинга политзаключенных предложила включить в состав комиссии по расследованию причин пожара в Республиканском наркоцентре в Баку, где погибли 25 человек, представителей гражданского общества, независимых адвокатов и медиа.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Turan, в заявлении напоминается, что указом президента Азербайджана от 6 октября 2016 г. лечение от алкоголизма и наркомании должно быть принудительным.

Однако во всемирной системе здравоохранения такой практики нет.

С учетом того, что страдающим от наркомании и алкоголизма в международной практике дан статус больных, принудительное лечение и привязывание пациентов к койкам является незаконным, унижает человеческое достоинство и нарушает статью 3 (запрет пыток) Европейской конвенции прав человека.

Центр мониторинга политзаключенных Азербайджана был создан в октябре 2014 г. группой бывших узников совести" во главе с Эльшаном Гасановым.