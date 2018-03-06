Toyota откажется от продажи дизельных автомобилей в Европе до конца этого года

Японский автопроизводитель Toyota намерен до конца 2018 года отказаться от продажи в Европе дизельных автомобилей, а также от разработок новых силовых установок на тяжелом топливе. Как передает Арменпресс, об этом сообщило во вторник радио Deutsche Welle со ссылкой на главу европейского крыла Toyota Йохана ван Зила.

"Дизель исчезнет из наших пассажирских автомобилей в 2018 году, - заявил ван Зил. - Мы больше не будем разрабатывать новые дизельные технологии для пассажирских автомобилей и будем по-прежнему сконцентрированы на гибридах".

Ранее в декабре 2017 года руководство Toyota уже сообщало о намерении ориентировочно к 2025 году полностью прекратить выпуск автомобилей с бензиновыми и дизельными силовыми установками. Компания планирует сконцентрироваться только на продаже автомобилей, использующих так или иначе электрические моторы. Речь идет о гибридных бензиново-электрических машинах, автомобилях на водородных топливных элементах, а также об электромобилях в чистом виде.





