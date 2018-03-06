Пользователями соцсетей оказались 63% россиян

Большинство россиян (63%) сидит в социальных сетях, в основном их используют для общения с друзьями и родственниками, реже всего - для обсуждения политических тем, как передает Арменпресс, об этом сообщили "Интерфаксу" в "Левада-Центре".

Более активно соцсетями пользуется молодежь (97% среди граждан 18-29 лет), чем люди 50 лет и старше (73%), показал опрос, проведенный 19-23 января среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, пунктах 48 регионов страны.