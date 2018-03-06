Наша борьба не против Турции, наша борьба во имя защиты прав человека: Э.Шармазанов

Вице-спикер Национального Собрания Армении Эдуард Шармазанов 6 марта встретился с членами Союза алавитов различных европейских стран. На встрече присутствовали также депутаты НС К.Гасанов и А.Михайлов.

Как сообщили Арменпресс в Управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, приветствуя гостей, вице-спикер подчеркнул, что власти РА осознают важность религиозного согласия, защиты прав национальных и религиозных меньшинств. В этом контексте нацменьшинствам выделена твердая квота в парламенте Армении. По словам Шармазанова, армянский народ понимает роль нацменьшинств и необходимость защиты их прав во всем мире, так как после Геноцида армян значительная часть армянства нашла убежище во многих странах.

“Мы достигнем успеха, если объединимся во имя защиты прав религиозных и национальных меньшинств и против геноцидов и политики отрицания. Наша борьба не против Турции, наша борьба во имя защиты прав человека”, - подчеркнул вице-спикер НС.

Он обратился также к проведению мероприятий под девизом “Парламентарии против геноцидов” к 70-летию принятой Генеральной Ассамблеей ООН Конвенции “О предотвращении и наказании преступления геноцида”, которые инициировал парламент Армении. В этом вопросе он подчеркнул важность активного участия представителей Союза алавитов различных европейских стран.

Председатель Союза алавитов Франции, заместитель председателя Союза алавитов различных европейских стран Эльдар Клчкаян подчеркнул важность осознания Турцией ошибок своего прошлого, отметив, что 21-й век – время вести диалог. Он представил деятельность и предстоящие планы своей организации.