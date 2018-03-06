Глава МИД Ирана призвал США и ЕС прекратить поставки оружия в регион

США и Евросоюз не должны ставить под вопрос право Ирана на создание ракетной программы, ЕС и Соединенным Штатам следует прекратить поставки своих вооружений в регион, заявил глава МИД Ирана Джавад Зариф в твиттере во вторник, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"США и европейцы должны прекратить поставлять в наш регион оружие на сотни миллиардов долларов и не ставить под вопрос иранские ракеты", - приводят высказывание Зарифа иранские СМИ.

"Ракетная программа Ирана не была ограничена резолюцией СБ ООН. Такая программа необходима, чтобы не допустить повторения страданий наших людей во время бомбардировок Саддама Хусейна при поддержке Запада", - заявил глава МИД Ирана.

Зариф также отметил, что на встрече со своим французским коллегой Жаном Ивом Ле Дрианом в Тегеране подчеркнул необходимость того, чтобы Евросоюз оказал давление на США в выполнении Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

Кроме того, глава МИД Ирана подтвердил готовность Тегерана в преодолении кризисов в Сирии и в Йемене. По его словам, "Иран всегда готов сотрудничать ради регионального мира, но с серьёзными партнёрами, разделяющими общую цель и не занимающимися умиротворяющими трюками".