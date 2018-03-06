Более 200 тыс. беженцев вернулись в Алеппо за последнее время

Более 200 тыс. сирийских беженцев вернулись в Алеппо за последнее время при содействии российского Центра по примирению. Как передает Арменпресс, об этом сообщил во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"За последнее время в Алеппо при содействии российского Центра примирения вернулось уже более 200 тыс. сирийских беженцев", - сказал он.

Генерал уточнил, что в зоне деэскалации "Идлиб" за последнюю неделю при содействии российского Центра по примирению удалось обеспечить безопасный выезд в Алеппо и возвращение в свои дома более 1 тыс. сирийских семей.

Он сообщил, что не менее активно возвращаются к мирной жизни освобожденные от террористов населенные пункты провинции Дейр-эз-Зор.





