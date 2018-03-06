Глава комиссии нацбезопасности Ирана предложил ввести безвизовый режим с Россией

Председатель комиссии по национальной безопасности и внешней политике Меджлиса Исламского Совета Ирана Алаэддин Боруджери, возглавляющий делегацию страны на Первом экономическом форуме в Саратове, предложил ввести двусторонний безвизовый режим для Ирана и России, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Введение безвизового режима для граждан Ирана и России помогли бы развитию туризма между странами", - сказал Боруджери на сессии в рамках форума.

Боруджери добавил, что видит большие перспективы во взаимодействии между Россией и Ираном.

Соглашение о безвизовых туристических поездках граждан двух стран Россия и Иран подписали в марте 2017 года в ходе визита в Москву президента ИРИ Хасана Роухани.