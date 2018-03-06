В Японии принят указ о проведении 30 апреля 2019 года церемонии отречения императора

Правительство Японии во вторник утвердило специальный указ, открывающий путь к проведению 30 апреля 2019 года церемонии отречения нынешнего императора Акихито. Этот же документ постановляет, что монарх и его супруга после ухода на покой будут пользоваться теми же привилегиями, что и сейчас. Иными словами, у них останется такое же финансирование, охрана и т.д.

"Еще сохраняется масса проблем, которые необходимо разрешить в связи с отречением Его Величества, - заявил во вторник на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.- Не забывайте, что это беспрецедентное событие впервые произойдет в современной Японии в условиях конституционного строя и парламентской демократии", сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Принятый во вторник правительством документ разрешает проведение 30 апреля 2019 года в императорском дворце в центре Токио государственной церемонии отречения. Ее программа будет разработана к середине марта. Однsако в целом решено, что на церемонии премьер-министр Абэ обратится к императору со словами благодарности от имени народа. После этого Акихито произнесет свою последнюю официальную речь в качестве монарха. Церемонию по его просьбе проведут относительно скромно с участием примерно 300 человек, включая руководство парламента, видных представителей общественности.

На следующий день, 1 мая 2019 года, будет проведена церемония вступления на престол старшего сына Акихито - нынешнего наследного принца 58-летнего Нарухито.



