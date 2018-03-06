Кортеж Порошенко сбил старика

Кортеж президента Украины Петра Порошенко в Киеве сбил пожилого мужчину, перебегавшего дорогу. Как передает Арменпресс, об этом в своем Facebook написал активист Сергей Орлов.

«Дед перебегал дорогу на запрещающий жест регулировщика. И попал на капот машины сопровождения», — написал Орлов. По его словам, мужчина остался жив и был доставлен в больницу.

Газета «Вести» уточнила, что ДТП произошло в 11:45 (12:45 мск) во вторник, 6 марта. Автомобиль, сбивший мужчину, остался на месте происшествия. Другие машины кортежа продолжили движение. Пострадавший смог подняться самостоятельно, патрульные оказали ему первую помощь и вызвали скорую. Врачи зафиксировали у пострадавшего травмы средней тяжести.