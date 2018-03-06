КНДР и Южная Корея проведут саммит в апреле

Лидеры КНДР и Республики Корея Ким Чен Ын и Му Чжэ Ин проведут встречу в конце апреля текущего года. Об этом сообщил во вторник на брифинге в Сеуле начальник Управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи Чон Ый Ён.

"Третий по счету межкорейский саммит состоится в зоне совместной безопасности в пункте Пханмунджом на границе двух корейских государств", - сказал он.

Кроме того, Сеул и Пхеньян договорились установить канал связи между двумя лидерами с целью проведения консультаций и снижения военной напряженности. "Стороны также договорились впервые провести телефонную беседу перед саммитом", - отметил Чон Ый Ён.

5 марта в Пхеньян с двухдневным визитом прибыла южнокорейская делегация с целью обеспечить сближение двух государств и способствовать диалогу между КНДР и США. В ее состав, в частности, вошли Чон Ый Ён и директор Национальной службы разведки Со Хун. После прибытия в КНДР у них состоялась четырехчасовая встреча с Ким Чен Ыном в штаб-квартире Трудовой партии Кореи. 6 марта делегация завершила визит и вернулась в Южную Корею, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Он также сообщил, что Пхеньян во время визита южнокорейской делегации подтвердил приверженность денуклеаризации Корейского полуострова. "Северная сторона ясно обозначила свою приверженность денуклеаризации Корейского полуострова и заявила, что у нее не будет оснований для обладания ядерным оружием, если будет гарантирована безопасность режима и будут устранены военные угрозы для КНДР", - приводит агентствоYonhapего слова.







