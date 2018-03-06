"Иран, Иран и Иран". Нетаньяху рассказал о темах переговоров с Трампом

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал свою встречу с президентом США Дональдом Трампом "отличной" и сообщил, что ее главными темами стали "Иран, Иран и Иран".

Переговоры прошли накануне в Белом доме, где Нетаньяху благодарил Трампа за небывалый на его памяти расцвет израильско-американских отношений, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Мы обсудили множество важных для Израиля вопросов. Прежде всего – Иран, Иран и Иран, поскольку он очень агрессивен и опасен ", — сказал премьер-министр, опубликовав во вторник в Facebook краткое видеопослание соотечественникам.

"Мы говорили о Сирии, о Ливане, о Газе, о палестинцах. В сущности, мы охватили все ключевые вопросы, влияющие на нашу безопасность, на наше будущее. Хочу сказать, что мы провели анализ нашей смелой дружбы. Ещё одна прекрасная встреча", — подвел Нетаньяху итоги саммита.