Будущее правительство Армении будет состоять из премьер-министра, троих вице- премьеров и 17 министров

Парламент в первом чтении обсуждает законопроект “О структуре и деятельности правительства” и пакет смежных законопроектов.

Как сообщает «Арменпресс», основной докладчик, министр юстиции Давид Арутюнян отметил, что, согласно законопроекту, правительство будет состоять из премьер-министра, первого вице-премьера и двоих вице-премьеров и 17 министров. Давид Арутюнян сообщил, что в правительстве не будет министерства по международной экономической интеграции и реформам.

“Премьер-министр может утратить свои полномочия, если потеряет гражданство и становится гражданином другой страны или же нарушает определенные законом требования о несовместимости. Премьер может также лишиться своих полномочий, если в течение 5 дней после избрания не представит необходимое число кандидатур для формирования правительства”, - подчеркнул Арутюнян.

Уточнен также круг ведомств, подчиненных правительству, премьер-миниистру и министерствам. Премьер-министру будут подчинены полиция, Служба национальной безопасности, Служба государственной охраны и Служба государственного контроля.