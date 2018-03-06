Сурен Караян обсудил с послом Ливана вопрос укрепления деловых связей

Министр экономического развития и инвестиций С. Караян сегодня принял Чрезвычайного и полномочного посла Ливана в Армении Майу Дагер. Об этом «Арменпресс» сообщили в службе информации министерства.

Министр С.Караян на встрече с послом подчеркнул, что его последний визит в Ливан был весьма продуктивен, в том числе и состоявшиеся встречи с бизнесменами, своими коллегами, президентом и премьером Ливана.

Посол отметила, что ливанские инвесторы чувствуют поддержку государства и есть удавшиеся проекты. На этой основе нужно укреплять деловые связи. Министр заверил, что двери министерства всегда открыты для ливанских инвесторов и подчеркнул, что их проблемы будут решаться очень быстро.

Майя Дагер и Сурен Караян обсудили перспективы экономического сотрудничества двух стран в сфере промышленности, в частности, обратились к перспективам сотрудничества министерства экономического развития и инвестиций Армении и министерства промышленности Ливана.

Стороны обменялись мыслями о познавательных визитах в сфере туризма, реализации маркетинговых мероприятий. Сурен Караян отметил, что продолжается работа с министром туризма Ливана Аветисом Китаняном для стимулирования сотрудничества двух стран с учетом культурной общности.