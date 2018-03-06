Национальный киноцентр Армении разработал прозрачный порядок приема заявок на фильмы

Местные кинопроизводители могут получить финансовую поддержку Национального киноцентра Армении, с помощью 7 достаточно прозрачных шагов. Как сообщает «Арменпресс», их представил 6 марта на встрече с журналистами художественный руководитель Киноцентра Арсен Багдасарян: «Сначала нужно представить заявку в Киноцентр, затем на заседании конкурсной комиссии заявки будут представлены экспертным группам», - сказал А. Багдасарян.

Техническая экспертная группа оценивает правовую и финансовую составляющие, художественная группа – художественную составляющую. Авторы десяти лучших проектов будут вызваны на собеседование.

Директор Киноцентра и фильм-порученец по результатам обсуждения утверждают лучшие проекты и размер финансирования. Затем они представляются в Министерство культуры, где министр утверждает те проекты, которые получат финансирование.