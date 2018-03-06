Банк Литвы выпустит первую в мире коллекционную криптомонету

Первая в мире коллекционная криптомонета будет выпущена Банком Литвы (литовским центробанком) уже в этом году.

Как передает Арменпресс, об этом во вторник сообщил журналистам член правления банка Марюс Юргилас.

"В конце апреля - начале мая будет объявлен международный конкурс, в ходе которого предстоит выбрать технологические решения по выпуску криптомонеты", - сказал он. Затем банк определится с датой выпуска, номиналом, тиражом, способами распространения нумизматического изделия.

Нумизматическое ноу-хау банк приурочил к 100-летию независимости Литвы, которое отмечается в этом году.



