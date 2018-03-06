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Власти Шри-Ланки ввели чрезвычайное положение из-за беспорядков


На Шри-Ланке введено чрезвычайное положение после нескольких дней беспорядков между религиозными общинами буддистов и мусульман, как передает Арменпресс, об этом сообщает во вторник телеканал "Аль-Джазира".

Правительство ввело ограничения, чтобы "принять суровые меры" против тех, кто провоцирует столкновения между общинами.

Ранее 5 марта в крупном шриланкийском городе Канди из-за беспорядков был введен комендантский час.

Конфликт между двумя общинами разгорелся в последний год после того, как буддисты обвинили мусульман в том, что те вынуждают людей принимать ислам и разрушают буддистские археологические памятники.

 




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