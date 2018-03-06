Серж Саргсян пригласил президента Кипра участвовать в саммите Франкофонии в Ереване

Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Кипр в Республике Армения Леонида Маркидес вручил 6-го марта свои верительные грамоты Президенту Армении Сержу Саргсяну.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе аппарата президента Армении, Президент поздравил посла с назначением и подчеркнул, что нельзя прекращать работу над углублением и расширением традиционных связей между Арменией и Кипром.

Президент Саргсян с удовлетворением отметил высокий уровень армяно-кипрского политического диалога и тесное общение как на межгосударственном, так и на партийном уровнях, и в рамках международных структур.

В контексте международных площадок Президент коснулся темы предстоящего 11-12 октября в Ереване 17-го саммита Франкофонии, отметив, что для участия в этом важнейшем мероприятии послал приглашение Президенту Кипра Никосу Анастасиадису.

Президент высоко оценил роль межпарламентской дипломатии в отношениях двух дружественных стран и с удовлетворением отметил также тесное сотрудничество, сформировавшееся между двумя законодательными органами.

Собеседники согласились, что в вопросе углубления торгово-экономических отношений нужна еще работа, чтобы довести их до высокого уровня имеющихся политических отношений.

Посол Леонидас Маркидес поблагодарил Президента за встречу и принятие его верительных грамот, отметив, что по интересному стечению обстоятельств, сегодня же свои верительные грамоты вручает президенту Анастасиадису посол дружественной Армении.

“Конечно, это совпадение, однако, думаю, важное совпадение, какое может быть между хорошими друзьями. Отношения между нашими странами не могли быть лучше, однако мы, господин Президент, согласен с Вами, должны продолжать совершать шаги, продвигающие их вперед”, - сказал посол Кипра.

На встрече были обсуждены вопросы армяно-кипрских отношений в различных сферах, а также перспективы углубления сотрудничества.