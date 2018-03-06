Делегация во главе с Арпи Ованнисян отбыла в США

Делегация, во главе с вице-спикером НС Армении, главой группы дружбы Армения-США Арпине Ованнисян в составе депутатов А. Ашотяна, Н. Зограбян, Э. Марукяна и А. Варданяна отбыла в США 6-10 марта с рабочим визитом. Об этом сообщили «Арменпресс» в управлении общественных связей НС.

В рамках визита состоятся встречи с конгрессменами, руководством армянской группы Конгресса, различными партиями, общественными организациями, а также представителями армянской общины.