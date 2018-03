Названы лучшие рэп-хиты начала 2018 года

Журнал Esquire составил список лучших хип-хоп-композиций, вышедших в начале 2018 года. Первым в перечне музыкальные критики указали трек и клип рэпера Дрейка (настоящее имя Обри Грэм) God’s Plan, передает Арменпресс.

Также в списке указаны треки Seasons исполнителя Mozzy, ставший саундтреком к супергеройскому блокбастеру «Черная пантера», Made Men рэпера Migos, трек Powerglide за авторством Rae Sremmurd и песня Macaulay Culkin от JPEGMAFIA, в которой музыкант перечисляет почти все тренды мира развлечений 2017 года. Помимо этого в перечень включили I Heard You Got Too Litt Last Night рэпера SAINt JHN, композиция Lifestyle коллектива SOB X RBE и трек Cartoons от темнокожей рэперши CupcakKe.