Есть компании, заинтересованные в строительстве южного участка дороги “Север-Юг”: министр

Есть частные компании, заинтересованные в финансировании строительства южного участка дороги “Север-Юг”. Как сообщает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сообщил министр транспорта, связи и информационных технологий Ваган Мартиросян. По его словам, скоро об этом сообщат. “Дорога “Север-Юг” продолжает быстро строиться, в конце 2019 года намечено закончить участок до Гюмри. Сейчас проводятся проектные работы над участком Гюмри-Бавра и над продолжением южного участка дороги. Мы ведем переговоры с различными инвесторами для инвестирования финансовых средств в строительство южного участка. Скоро мы объявим об этом”, - сказал Мартиросян.

5-6 марта в Ереване проходит 13-е заседание межправительственной комиссии международного транспортного коридора “Европа-Кавказ-Азия” (ТРАСЕКА). Армения считает крупнейшей из программ улучшения транспортных инфраструктур строительство “Коридора Север-Юг”. С точки зрения транспортного сообщения большое значение дается также капитальному ремонту автодороги Ванадзор-граница Грузии и другим жизненно важным программам.