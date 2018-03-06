Эмма Уотсон объявила о поиске редактора для ее татуировок

Британская актриса Эмма Уотсон отреагировала на шумиху в прессе, возникшую из-за грамматической ошибки в ее временной татуировке. Артистка объявила в Twitter во вторник, 6 марта, что ищет человека на должность тату-редактора, передает Арменпресс.

«Опыт обращения с апострофами обязателен», — пошутила Уотсон.

Звезда серии фильмов о Гарри Поттере появилась на церемонии вручения премии «Оскар» с татуировкой движения Time's Up в поддержку жертв сексуальных домогательств. Однако в слове Time's на руке Уотсон отсутствовал апостроф перед буквой s.