Начало съемок шестой части серии фильмов "Терминатор" (The Terminator 6) начнутся не в марте, а в июне 2018 года. Как передает Арменпресс, об этом сообщил Арнольд Шварценеггер.

"Мы приступаем к съемкам "Терминатора-6" в июне и завершим в середине октября", - уточнил Арнольд, отвечая в минувшие выходные на вопросы поклонников на их форуме в городе Колумбус (штат Огайо).

"Жду не дождусь, когда смогу вернуться к роли робота серии T-800. Просто замечательно, когда режиссурой занимается такой человек, как Тим Миллер, а общее руководство осуществляет Джеймс Кэмерон", - заявил актер. Перенос сроков означает, что сама картина выйдет на экраны в третьем или четвертом квартале 2019 года.



